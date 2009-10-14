Fiscalía: Los paramilitares coparon todos los poderes públicos de Sucre

La Fiscalía tiene evidencias para considerar que en Sucre, los paramilitares lograron ocupar totalmente los poderes públicos, con el consentimiento y colaboración u “omisión consciente” de sus líderes políticos

Caracol Radio conoció el documento mediante el cual, la Fiscalía llamó a juicio a 12 dirigentes políticos sucreños, por sus presuntos vínculos con las autodefensas, en el que se explica detalladamente la forma en que según documentos y testimonios, el presupuesto del municipio de Coveñas se convirtió en la “caja menor” de los paramilitares

Para la Fiscalía, las investigaciones sobre la penetración del paramilitarismo en Sucre y en particular en Coveñas, son fundamentales, porque “es el mejor ejemplo de cómo las autodefensas llegaron a controlar las administraciones públicas y cómo el presupuesto se convirtió en su fuente de riqueza personal”

Estrategia para "desangrar" las finanzas de CoveñasUno de los testigos de la Fiscalía dijo que la estrategia para “desangrar” las arcas de Coveñas, municipio creado en el 2002 y con una cantidad importante de recursos procedentes de las regalías, consistía en que las autodefensas elegían previamente el contratista a quien se le adjudicaba la ejecución de una obra

De acuerdo con el mismo testigo, “la propuesta previamente seleccionada era acompañada por dos propuestas falsas o de simple relleno”. De igual forma, el ex integrante de las autodefensas afirmó que una vez se adjudicaban los contratos, Robert Chávez, político de Corozal y que según la Fiscalía, fue ficha clave del paramilitarismo, les explicaba a los “contratistas”, la forma de ejecución de las obras y cuál era el porcentaje para las autodefensas. “El análisis de la forma como se adjudicaron esos contratos, enseña que el engaño llegó a ser tan grosero, que resulta evidente que allí solo se buscaba cumplir con un requisito formal para favorecer la estrategia criminal”, indicó el documento de la Fiscalía

Para los investigadores, los paramilitares buscaron controlar las cooperativas COOPSABANA, ASOSANJORGE y ASOSINÚ, que recogían los principales contratos para la ejecución de obras en Coveñas

Patrocinio de ganaderos y políticos a las autodefensasAl hacer un recuento de la forma en que el paramilitarismo permeó la vida social y política de Sucre, el fiscal de la Unidad Antiterrorismo que llamó a juicio al actual alcalde de Covenas, Sergio Antonio Tapia, y a otras 11 personas, indica que “el patrocinio de ganaderos y políticos del departamento”, fortaleció la estructura de las autodefensas en ese departamento

“En la creación de las convivir y las reuniones de Medellín y de las Canarias, referenciadas por Salvatore Mancuso, se gestó la comandancia de Cadena, un personaje que actuó bajo la complicidad de quienes dicen haber sido sus comandantes y con la complacencia del poder político y gremial del departamento de Sucre”, afirma la resolución de acusación de la Fiscalía

Para las autoridades, Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, concentró todo el poder político y militar del bloque “Héroes de los Montes de María”, incluso para posteriormente controlar las rutas del narcotráfico por el golfo de Morrosquillo. “Cadena se granjeó la autoridad gracias a su crueldad, que lo consolida militar, financiera y políticamente”, indicó la Fiscalía

Sobre la desaparición de alias "Cadena"Incluso, por primera vez, en este documento, se menciona una hipótesis que explicaría la desaparición de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, cerca de la antigua zona de diálogos entre el gobierno y las autodefensas

Según el documento, varios ex jefes paramilitares no estaban de acuerdo con la estrategia de “Cadena” de “desangrar” el presupuesto de los municipios

“La extraña desaparición de Cadena en llena sede de diálogos en Ralito, donde fue acribillada su escolta y su vehículo, no solo era altamente conveniente para la comandancia paramilitar, sino para el bloque Norte de las AUC que por fuera del proceso de negociación, para esa fecha, finales de 2005, pretendía tomar el control de Sucre”, advierte el informe de los investigadores

“Fueron Eduard Cobos Téllez – Diego Vecino-, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” autores de dicha desaparición? Para esta Fiscalía es innegable que estos personajes tenían el móvil, la oportunidad y los medios para hacerlo”, dice de manera contundente el fiscal del caso