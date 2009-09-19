Dirigentes liberales afirman que ‘parapolíticos’ ayudan desde la cárcel a precandidatos de la consulta

El ex presidente del Congreso y dirigente liberal de Sucre, Julio César Guerra Tulena, afirmo que el meridiano de la política en su departamento esta pasando por los ‘parapolíticos’ que están actuando en beneficio de precandidatos de la consulta interna

Guerra Tulena, dijo a Caracol Radio que a nivel político nada se mueve en Sucre, sino no es con la ingerencia de Álvaro García y otros para políticos que se encuentran detenidos en la cárcel la Picota

Expresó que se sabe que esa intervención de García busca favorecer la precandidatura a la consulta interna liberal del exministro Rafael Pardo y los organismos competentes deberían pronunciarse al respecto

A su turno la precandidata Cecilia López, sostuvo luego de un recorrido por los departamentos de Córdoba y Sucre recibió denuncias sobre la presión que ejercen políticos vinculados al paramilitarismo desde la Picota a favor de determinados candidatos y precandidatos y anotó “al que le caiga el guante que se lo chante”