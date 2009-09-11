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09 jul 2026 Actualizado 10:23

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Justicia

Corte Suprema emite condena contra ex gobernador Anaya

La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador por el departamento de Sucre dentro de las investigaciones por presuntos vínculos con paramilitares.

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La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar al exgobernador por el departamento de Sucre dentro de las investigaciones que se le siguen por presuntos vínculos con paramilitares

El proceso fue iniciado tras declaraciones rendidas por el desmovilizado Alí Teherán Ricardo quien lo vinculó con Rodrigo Mercado Pelufo alias 'Cadena'

La Corte ordenó su inmediata captura; en el momento se encuentra bajo detención domiciliaria

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