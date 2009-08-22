Emergencia en la Mojana Sucreña por fuertes vientos

Cinco municipios del sur de Sucre y Bolívar permanecen sin servicio de energía eléctrica por los fuertes vientos, las tormentas eléctricas y las lluvias que en las últimas horas han azotado esta región del país

Los municipios más afectados son Sucre, Majagual y Guaranda en Sucre, y Achí y Montecristo en el sur del departamento de Bolívar

La empresa electricaribe informó que la emergencia causó la destrucción de cerca de un kilómetro de redes y que los operarios de la compañía trabajan para normalizar el servicio en toda la región

Los organismos de socorro hacen un recorrido por toda la zona para hacer un censo de daños causados por el fenómeno natural en viviendas y cultivos