Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Emergencia en la Mojana Sucreña por fuertes vientos

Cinco municipios del sur de Sucre y Bolívar permanecen sin servicio de energía eléctrica por los fuertes vientos, las tormentas eléctricas y las lluvias que en las últimas horas han azotado esta región del país.

Añadir Caracol Radio en Google

Cinco municipios del sur de Sucre y Bolívar permanecen sin servicio de energía eléctrica por los fuertes vientos, las tormentas eléctricas y las lluvias que en las últimas horas han azotado esta región del país

Los municipios más afectados son Sucre, Majagual y Guaranda en Sucre, y Achí y Montecristo en el sur del departamento de Bolívar

La empresa electricaribe informó que la emergencia causó la destrucción de cerca de un kilómetro de redes y que los operarios de la compañía trabajan para normalizar el servicio en toda la región

Los organismos de socorro hacen un recorrido por toda la zona para hacer un censo de daños causados por el fenómeno natural en viviendas y cultivos

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir