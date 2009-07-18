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09 jul 2026 Actualizado 10:18

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Nacen siameses en la Mojana Sucreña

En el hospital del municipio de San Marcos, Sucre, nacieron niños siameses unidos por el abdomen, los genitales y la parte ósea de las caderas.

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En el hospital del municipio de San Marcos, en el sur del departamento de Sucre, nacieron niños siameses unidos por el abdomen, los genitales y la parte ósea de las caderas

El niño más desarrollado y que presenta mejores condiciones de salud tiene una estatura de 45 centímetros; el otro bebé registra mayores inconvenientes de salud y es mucho mas pequeño

Los niños son hijos de una joven mujer de 17 años de edad y de Santiago Tomás Mercado Vega, de 20 años, campesinos oriundos del municipio de Sucre y con serias dificultades económicas

Los padres de los bebes solicitaron apoyo para salvar a sus hijos, pues aseguran es la primera vez

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