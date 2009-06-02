El Cinep alerta sobre aumento del 34 por ciento en casos de “falsos positivos”

Un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, reporta que en el año 2008 ocurrieron 95 casos de “falsos positivos” con 175 víctimas en 19 de 32 departamentos del país, lo que muestra un aumento del 34 por ciento

El organismo confirma que la mayoría de víctimas son jóvenes campesinos o de estratos populares. El mayor número de denuncias se concentra en los departamentos de Antioquia, Sucre y Boyacá, entre otros

Para el padre Mauricio García, director del Cinep, lo preocupante es que la cifra puede ser mayor y va en aumento. "Lo que nosotros registramos es el mínimo de lo que está aconteciendo, obviamente hay datos adicionales que se deberían tener en cuenta, pensamos que es una tendencia que va a seguir aumentando para los próximos años, porque sentimos que no hay una política clara con relación al tema"

El informe del Cinep muestra que más del 94 por ciento de los responsables en los casos de los son miembros del Ejército y el restante la Policía. "Según las denuncias de familiares de víctimas y organizaciones sociales, el grado de implicación de fuerzas oficiales en este delito de lesa humanidad, compromete de manera seria la legitimidad del aparato militar y policivo del país", expresa uno de los apartes del informe

Mientras tanto, Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Estado, advierte que los familiares de los afectados no denuncian, porque se pone en peligro su seguridad, varios de ellos han sido asesinados. "Las cifras que se muestran son limitadas, porque no todos los casos se denuncian, como se sabe hay un operativo en marcha para silenciar testigos, como lo ocurrido en Cali y el departamento de Sucre", indicó

Entre tanto, la Fiscalía adelanta 1009 investigaciones de asesinatos presuntamente cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas, que involucran 1666 víctimas