Montería podría quedarse sin concejales y sin contralora municipal

La Procuraduría regional del departamento de Sucre formuló pliego de cargos contra los 19 concejales de Montería y contra la contralora municipal de esta capital

El ministerio público halló responsables de una falta disciplinaria gravísima con dolo a los concejales de Montería por haber elegido, estando inhabilitada, a la señora Gloria Márquez Mendoza como contralora municipal

Igualmente la Procuraduría consideró que la señora Márquez Mendoza incurrió en la misma conducta al postularse y además posesionarse como contralora de Montería sabiendo que estaba inhabilitada por que simultáneamente se desempeñaba como asesora de la contraloría departamental

La contralora municipal se posesionó en este cargo el 11 de enero del 2008 y se desempeñó paralelamente como asesora de la Contraloría Departamental de Córdoba hasta el 17 de enero del mismo año

Los concejales y la contralora de Montería podrían ser sancionados con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos

La Procuraduría regional de Sucre viene conociendo de este proceso por comisión del nivel central luego de que la procuradora de Córdoba se declarara impedida