José Guerra de la Espriella pide investigar el origen de dos armas encontradas en su finca

El ex senador José Guerra de la Espriella, hermano de la ministra de Comunicaciones, pidió una urgente investigación sobre el origen de dos armas y algunos proveedores que aparecieron enterrados en un predio de su propiedad en el departamento de Sucre. Dijo que según las informaciones que le han entregado las autoridades policiales, en un lindero de la finca Las Palmas encontraron un fusil, una escopeta y algunos proveedores, enterradas cerca de un arroyo. Afirmó que, según los datos que le han suministrado, pueden pertenecer a grupos armados ilegales que están sufriendo el acoso de las autoridades y acuden a ocultar sus elementos de guerra en las fincas de la región. "Soy un hombre pacífico, tengo prohibido el uso de armas en la finca, allá nadie las usa", señaló el ex congresista al manifestar que descarta, por ahora, que trabajadores de la hacienda puedan estar involucrados en los hechos. Guerra de la Espriella señaló que no se trató de un arsenal, como dijeron inicialmente algunos sectores oficiales, aunque consideró que el hecho de aparecer una sola arma es motivo de reprobación y rechazo. Y agregó que no se ha determinado qué grupo puede ser el dueño de esos elementos.