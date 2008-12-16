Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Purga de la Policía en Córdoba

La Policía Nacional tomó la determinación de retirar a 16 uniformados que prestaban sus servicios en esta región del país.

Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional tomó la determinación de retirar a 16 uniformados que prestaban sus servicios en esta región del país. El comandante del departamento de la policía en Córdoba, coronel Óscar Atehortua, sostuvo que la destitución de los oficiales, suboficiales y patrulleros se dio en el marco de la facultad discrecional que la ley le concede a los comandantes de la fuerza pública. La decisión que se retiran a estos policías coincide con la de la dirección nacional de llamar a calificar servicio al comandante de la policía en Sucre, coronel Mauricio Medina Guatibonza, quien hasta hace seis meses se desempeñó como subcomandante en Córdoba.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir