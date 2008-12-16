Purga de la Policía en Córdoba

La Policía Nacional tomó la determinación de retirar a 16 uniformados que prestaban sus servicios en esta región del país. El comandante del departamento de la policía en Córdoba, coronel Óscar Atehortua, sostuvo que la destitución de los oficiales, suboficiales y patrulleros se dio en el marco de la facultad discrecional que la ley le concede a los comandantes de la fuerza pública. La decisión que se retiran a estos policías coincide con la de la dirección nacional de llamar a calificar servicio al comandante de la policía en Sucre, coronel Mauricio Medina Guatibonza, quien hasta hace seis meses se desempeñó como subcomandante en Córdoba.