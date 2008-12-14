Un millón de damnificados deja la ola invernal en el país

La Defensa Civil colombiana indicó que desde mediados de septiembre, cuando empezó la segunda temporada invernal, han resultado damnificados 971.978 personas en todo el país. De igual forma, las autoridades reportaron que hasta el momento han muerto 67 personas, 94 han resultado heridas y 18 siguen desaparecidas en 27 departamentos del país. El cuerpo de socorro nacional señaló que la costa atlántica es la zona más afectada hasta el momento por las fuertes lluvias. “Se mantiene la alerta naranja en el departamento de Magdalena, La Mojana Sucreña y la Depresión Momposina. En estos lugares la situación es crítica pero seguimos trabajando con el gobierno nacional para llevarles las ayudas”, dijo el coronel Mervin Barón, Director de Prevención y Atención de Desastres de la Defensa Civil. Según la Defensa Civil en estas tres regiones en estos momentos se atienden a cerca de 100 mil personas damnificadas por el invierno

El funcionario agregó que 83.200 viviendas están destruidas y 2.500 resultaron afectadas, producto de los intensos aguaceros, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos, en los últimos 3 meses. El coronel Mervin Barón manifestó que lamentablemente las condiciones climáticas en Colombia no cambiaron como se deseaba. “Nosotros esperábamos un verano a mitad de año que nunca llegó y como resultado de esta ausencia, los ríos, represas y fuentes hídricas, no reportaron sus niveles normales que han dejado resultados catastróficos”, explicó Barón. La Defensa Civil invitó al país a donar prendas de vestir, alimentos no perecederos y elementos de aseo personal, para las personas damnificadas en el país.