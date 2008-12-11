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09 jul 2026 Actualizado 10:25

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Economía

Crean plan de ayuda para damnificados del invierno en Sucre y Bolívar

El Gobierno determinó un plan de ayudas para los damnificados por el invierno en La Mojana y en el sur del departamento de Bolívar a través de un alivio en los costos de la energía

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El Gobierno Nacional determinó implementar un plan de ayudas para los damnificados por el invierno en La Mojana y en el sur del departamento de Bolívar a través de un alivio en los costos de la energía. El Ministro de Minas, Hernán Martínez, aseguró que se determinó un incremento en el subsidio que se entrega por parte del Fondo de Energía Social, Foes, con el fin de aliviar los costos del fluido eléctrico en estas dos regiones. Explicó que el subsidio a partir del primero de enero pasará de26 a 52 pesos por kilovatio hora. De acuerdo con el Ministerio de Minas la medida se extenderá por un periodo de 6 meses y beneficiará a cerca de 42 mil 300 usuarios de los estratos 1 y 2, de 28 municipios de Sucre y Bolívar. Por su parte, Electricaribe determinó diferir los pagos de las facturas de energía para los afectados por el invierno en el departamento de César.

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