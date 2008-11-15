Destituyen a 13 militares en Córdoba y Sucre por su posible participacion en "falsos positivos"

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, informó que varios militares fueron retirados del Ejército por los llamados "falsos positivos" en los que varios jóvenes de poblaciones como Sahagun, Córdoba y Toluviejo, Sucre fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Fuentes consultadas por Caracol Radio informaron que la decisión afecta a 4 oficiales, 6 suboficiales y tres soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, adscrita a la Brigada XI del Ejército. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,quien presidió un consejo extraordinario en el municipio de Lorica, Córdoba reveló además que varios agentes de policía del departamento de Córdoba han sido judicializados por supuestamente haberse confabulado con las bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico que hacen presencia en esta región del país. El ministro sostuvo que los uniformados estaban adscritos a las estaciones de policía de diferentes municipios de Córdoba entre las que está la de San José de Uré, población donde recientemente cinco presuntos integrantes de estos grupos murieron en una balacera que se presentó en el centro de la localidad, aparentemente como consecuencia del enfrentamiento entre estas bandas emergentes. Santos Calderón dijo que estas investigaciones continuarán desarrollándose para sancionar a los miembros de la Fuerza Pública a los que se les compruebe algún vínculo con estos grupos ilegales. Medidas para Córdoba En el consejo extraordinario de seguridad que se realizó en el municipio de Lorica se analizaron los hechos de violencia que las últimas semanas se han registrado en esta zona del país y se determinó por parte del ministro de Defensa y la cúpula militar, reforzar la inteligencia y las labores operativas en la región. El ministro Santos igualmente dijo que para fortalecer y ser mas efectivos en la labor judicial le solicitará la fiscal Mario Iguarán,el nombramiento para Córdoba de un fiscal especializado para bandas criminales emergentes.