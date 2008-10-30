Denuncian casos de jóvenes victimas de falsos positivos en Córdoba

Siete nuevos casos de victimas de los falsos positivos del ejército se conocieron en el municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba. Las familias de estos jóvenes narraron que sus hijos un día salieron supuestamente a trabajar en fincas ganaderas de la zona y meses después en los periódicos regionales se enteraron que sus seres queridos habían sido reportados como guerrilleros muertos en combates con el ejército. La mayoría de estos jóvenes aparecieron muertos en las sabanas del departamento de Córdoba donde opera la fuerza de tarea conjunta de Sucre. María Yánez Gil, abuela y madre de crianza de Salet Galeano, un joven de 25 años de edad quien fue reportado como abatido en supuestos combates en el Municipio de Sincé Sucre, sin poder contener las lagrimas recordó el día que su hijo le dijo que iba a encontrarse con una persona que lo llamó y que al día siguiente regresaría ella asegura que todavía sigue esperando que ese día llegue, a pesar de que sabe que su nieto está muerto. Bella Rosa Salgado pidió que se haga justicia y se condene a los responsables de la muerte de su hijo de 22 años de edad, Rodrigo Avilez, quién fue reconocido entre unos presuntos guerrilleros abatidos por el ejército en zona rural del municipio de Corozal Sucre. Jazmín Estella Salgado pidió no solo que se haga justicia si no que quede claro que su hermano Wilson Salgado, muerto en zona rural de Galeras Sucre, no era guerrillero ni delincuente como se reportó por el ejercito. Todas estas familias insisten en afirmar que sus hijos fueron reclutados para el ejercito dar falsos positivos y que prueba de ello es que el mismo día que desaparecían eran asesinados. El comandante de la brigada once del ejercito coronel Jorge Salgado dijo que todos estos hechos son objeto de investigación disciplinaria y penal por la justicia ordinaria y por justicia penal militar. En todos estos casos están involucradas las tropas de la fuerza de tarea conjunta que durante los años 2007 y comienzos del 2008 era comandada por el coronel Luis Fernando Borja quien ahora labora en la brigada de fuerzas especiales del ejercito.