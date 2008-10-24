Los Montes de María renacen como el Ave Fénix

Por Maicol Buitrago En Los Montes de María se vive un hecho histórico y no está relacionado con la ola de violencia que se vivió por años, que sembró el temor y prácticamente acabó con la expectativa de sus pobladores. Hoy en día esta parte de la geografía colombiana da ejemplo de lo que es renacer de sus cenizas. Y como instrumento de resocialización en el centro de Bolívar y Sucre, exactamente en El Carmen, se lleva a cabo una gran integración sin precedentes por medio del deporte. La que ha sido catalogada como la fiesta más importante de la provincia en toda su historia, pues se iniciaron los primeros Juegos Deportivos de los Montes de María, en el que participan 1.230 deportistas, y vale acotar que la gran mayoría son jóvenes menores de 18 años. “Ahora vivimos en nuestro verdadero paraíso” Para describir esta tierra del departamento de Bolívar es necesario recurrir a su belleza, y qué mejor que utilizar la descripción de Víctor Angulo García, un reconocido pensador del sector que hace 30 años la definió como una zona “ubicada en una hondonada que se extiende a lo largo rodeada de verdes colinas, de altozanos esmeraldiferos, que deleitan la vista de los viajeros que se aproximan al poblado”. Esta región que vivió la guerra entre las guerrillas y los grupos de autodefensas, limita al norte con el municipio de San Jacinto; por el sur con el Municipio de Ovejas, al oeste con los municipios de Zambrano y Córdoba, y al oeste con San Onofre y Colosó. Entre las miles de hectáreas de un verde nítido y lleno de una fauna descomunal, el “Negro Acasio, antes que fuera abatido por las fuerzas militares de Colombia, operaba aterrorizando a los habitantes por años con el frente 37 de las Farc. Sin embargo, pese a que todavía hacen falta inversiones para el desarrollo rural y fortalecer varios proyectos, sus habitantes “respiran la paz”. Así lo recuerda un pequeño empresario del sector que prefirió guardar su nombre, y quien sufrió por 33 días los vejámenes del secuestro. “Recuerdo cuando me secuestró Martín Caballero y el Negro Acasio, ellos me decían que esto era su territorio, y dueños de cuanto existiera. Pero hoy puedo decir que vivimos en un paraíso”. Este señor de mirada tranquila explicó que las personas hace unos años no podían estar más tarde de las cinco de la tarde, y que después de esa hora parecía un pueblo fantasma. Por su parte, el gobernador de Bolívar, Joaco Berrio, se declaró emocionado al ver sus habitantes transitar tranquilamente y sin temor alguno. “Estoy muy emocionado por la libertad de los pueblos y la integración por medio del deporte, efectivamente, desde el año pasado hemos venido fortaleciendo esta iniciativa en diferentes regiones del departamento”, acotó a Caracol radio

Por su parte Cecilia la “Chechi” Baena, aseguró que es un momento de felicidad, porque estos juegos realzan la mirada y el ánimo a los pobladores que fueron vulnerados por la violencia, y sobre todo en los niños que pueden aprender y tener un futuro lleno de paz. Un joven de 17 años señaló que por culpa de la violencia, y en específico en la matanza del “Salado”, se retrazó en sus estudios de bachillerato. “En varias oportunidades los vi con las caras topadas y armas que daban miedo”. Y entre gaitas y tamboras, maracones y cantos típicos del caribe, los habitantes de El Carmen, quieren fortalecer sus relaciones por medio de la cultura, con el propósito de ayudar a renacer esta región que "renace como el Ave Fenix"Yo si tengo que agradecerle a Dios que nos sacó de esa violencia tan fea que era como si el demonio se hubiera metido, ahora mis chiquitos andan tranquilos por el pueblo y eso si que da gusto, es como si todo fuera nuevo", agregó una señora de la tercera edad, que no dio su nombre pero agradeció a los micrófonos de Caracol Radio por la visita.