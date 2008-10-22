Alias "Juancho Dique" reconoció ante la Fiscalía varios homicidios

El ex jefe paramilitar Uber Enrique Bánquez Martínez, alias "Juancho Dique", reconoció ante la Fiscalía que participó en el asesinato del alcalde de Chalán, Sucre, Manuel Fernández Díaz, así como de su escolta y su conductor. El triple homicidio fue cometido en el año 2000 por hombres del bloque Héroes de los Montes de María, del cual alias "Juancho Dique" era cabecilla, en el municipio de Toluviejo, Sucre. Bánquez Martínez también reconoció su participación en tres masacres cometidas entre 1998 y 1999, en desarrollo de las llamadas "Operación Monteadentro", "Parcelas de Mónaco" y "Operación de Retironuevo". Indicó que por orden de su comandante, Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", fueron asesinadas ocho personas en la vereda Pasacorriente en inmediaciones del municipio de San Onofre, por sus presuntos vínculos con la guerrilla. En la segunda incursión, relató, se cometieron 12 homicidios y múltiples desplazamientos en las parcelas de Mónaco en el mismo departamento, sin embargo asesinaron al principal objetivo de la operación que era alias ‘Curruco', comandante del Frente 35 de las Farc. Por último confesó que con lista en mano, y también por orden de su comandante alias "Cadena", seleccionaron a cinco personas en las poblaciones de San Pablo, El Limón y María La Baja, que fueron ultimadas en la entrada de Retiro Nuevo, en Bolívar.