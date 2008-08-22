Los “paras” habrían financiado la campaña del gobernador Jorge Anaya

Por Ricardo Ospina La Fiscalía tiene en su poder pruebas que demostrarían que el ex gobernador de Sucre, Jorge Anaya Hernández, capturado en Sincelejo, promovió la expansión del paramilitarismo en su departamento. Caracol Radio conoció la declaración rendida por el desmovilizado Alí Teherán Ricardo, quien aseguró que siendo escolta del ex jefe paramilitar alias “Cadena”, fue testigo de los claros vínculos entre Anaya y las autodefensas. Según Teherán Ricardo, Jorge Anaya Hernández llamó en una ocasión a alias “Cadena” a reclamarle por la ausencia de los paramilitares en algunas zonas de Sucre, donde tenía propiedades que eran atacadas por la guerrilla. De acuerdo con el testimonio de Alí Teherán, el ex jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, consiguió 1.500 millones de pesos para la campaña a la gobernación de Jorge Anaya, quien fue el primer mandatario de Sucre entre 2004 y 2007. “Para la campaña del señor gobernador, Rodrigo Cadena consiguió 1.500 millones de pesos para esa campaña del gobernador Anaya, a mediados o finales de noviembre de 2004 el dueño de la plata le cobró a Cadena”, sostuvo el testigo ante la Fiscalía. De igual forma, Alí Teherán Ricardo aseguró que el ex gobernador Jorge Anaya le habría entregado 130 millones de pesos a los paramilitares, para que compraran armamento en Venezuela, con el fin de contrarrestar la presencia guerrillera en la zona del municipio de Sincé.