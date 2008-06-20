En libertad el ex senador Jairo Enrique Merlano

El ex senador Jairo Enrique Merlano, salió de la cárcel la Picota al sur de la capital colombiana, luego de ser absuelto al no lograrse evidenciar la existencia de pruebas directas que lo involucren con paramilitares en el departamento de Sucre. Al ser abordado por los periodistas Merlano señaló que ahora se reunirá con su abogado para reunir las suficientes pruebas que lo ratifiquen inocente de todos los cargos en su contra, ya que la Fiscalía General apelará la decisión de la juez tercera especializada, María Claudia Merchán

“Yo pienso que después de más de 20 meses por fin la verdad brilló, y es una decisión que yo esperé por mucho tiempo”, expresó el ex senador del partido de la U. Tras la determinación de la juez la Fiscalía prepará todos los argumentos, porque considera que se tienen las suficientes pruebas para que sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado. Además, el abogado Nodier Agudelo dijo a Caracol Radio, que tendrán todos los documentos y pruebas para constatar su total inocencia. “Yo tendré que mirar cuales son los argumentos de la fiscalía en el proceso de apelación, y con mi abogado tomaremos la decisión para armar la defensa”, agregó Merlano. De otra parte el ex senador agregó que se tomará su tiempo, y que lo más posible es que renuncie a la política. “Mi posición en este momento es de reflexión y creo que abandono la carrera política, después de 20 años de haber abandonado a mi familia, el estar detenido no es nada fácil y creo que la política se volvió algo de mucho riesgo, por lo que me dedicaré a mi profesión de abogado.