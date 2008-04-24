La 'parapolítica' está cambiando el estilo político en Antioquia y la Costa Atlántica

Por Luis Alberto Mogollón y Víctor Herrera Las decisiones judiciales de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones por la parapolítica en Antioquia, paulatinamente cambian el panorama político del departamento y la representación partidista en el Congreso Nacional. En la Costa Atlántica, mientras tanto, las decisiones judiciales sobre congresistas de la región han disminuido la representación de esa zona en el legislativo nacional. A los cambios por parapolítica en Antioquia se suma la muerte el año pasado del veterano y reconocido dirigente político Luis Guillermo Vélez Trujillo, de origen liberal pero que en su último período parlamentario fue elegido por el Partido de la U, y reemplazado por el también antioqueño Juan Carlos Vélez Uribe. Están encarcelados los dos senadores de Cambio Radical, Rubén Darío Quintero, detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia el jueves, 27 de marzo, y Humberto Builes Correa, que entró el tres de septiembre de 2007, en remplazo de dejó Reginaldo Montes. Builes Correa fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia el martes, ocho de abril), y el senador liberal Guillermo Gaviria Zapata, Detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia el lunes, siete de abril. Mario Uribe Escobar, creador del partido Colombia Democrática, investigado por la Fiscalía General, renunció a su curul en el congreso, fue detenido el martes, 22 de abril. A Mario Uribe Escobar, lo reemplazó Luz Elena Restrepo, nacida en Antioquia pero residente en Valle del Cauca. Esperan decisión de la Corte Suprema de Justicia el senador Óscar Suárez Mira y el Representante a la Cámara Mauricio Parodi Díaz, ambos de Alas Equipo Colombia, y el también Representante Liberal, Jorge Morales Gil, a quien le abrirán investigación. Está encarcelada por la parapolítica la ex representante a la Cámara por Antioquia Rocío Arias Hoyos, quien llegó a la Cámara por Colombia Democrática. La Fiscalía también investiga al ex-senador y dirigente antioqueño del Magdalena medio antioqueño, Carlos Arturo Clavijo. Hasta el momento no hay decisión judicial en este proceso. Sin ganar en las elecciones también llegaron al Congreso Nacional, la senadora Yolanda Pinto viuda de Gaviria, santandereana con gran arraigo y alta votación en Antioquia, y Antonio Valencia Duque, de Alias Equipo Colombia, por la renuncia de Álvaro Araújo Castro. Opciones Por Antioquia tienen posibilidades de llegar al Congreso, el Comunicador Social - Periodista Juan Manuel Valdés Barcha, quien estuvo segundo en la lista de Enrique Peñalosa Londoño, "El país que soñamos", una plancha que obtuvo alta votación, y entraría si renuncia uno de los senadores de Cambio Radical. También podrían entrar al senado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, liberal, ex senador, hoy Concejal de Medellín, y Jorge Enrique Vélez García e Ignacio Guzmán por Cambio Radical, y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Isabel Cuartas Montoya, por el Polo Democrático Alternativo. Bancada antioqueña Antioquia tiene 31 congresistas, un senador del Partido de la U, dos conservadores, tres liberales (uno de ellos detenidos), dos de Cambio Radical (ambos detenidos), y cuatro de Alas Equipo Colombia. el partido Colombia Democrática, perdió su representación senatorial con la renuncia de Mario Uribe Escobar a su curul. La representación en la Cámara la tienen cinco liberales, Tres del Equipo Colombia; Tres del Partido de la U; Dos Conservadores; Dos de Cambio Radical; Uno de Colombia Democrática; y uno del Polo Democrático Alternativo. Reducida a la mitad la bancada costeña en el Senado de la República Por efecto de los procesos de la denominada parapolítica, la cuota de senadores que tiene la región Caribe en el Congreso se ha reducido a la mitad. De los 25 senadores costeños elegidos en el año 2006, doce renunciaron a sus curules o fueron suspendidos por presuntos nexos con los grupos de autodefensa. Ocho representantes a la Cámara de esta región han sufrido igual suerte. Es así como la denominada "bancada costeña" ha perdido el poder de negociación de otras épocas en donde era determinante su participación al momento de elegir las mesas directivas del congreso o de definir el presupuesto general de la nación. Lo más preocupante es que esos escaños parlamentarios han sido ocupados por nuevos congresistas de otras zonas del país. Los departamentos que más se han victo afectados son Cesar y Magdalena, que se quedaron sin senadores. En Sucre, de 3 sólo queda 1 y Córdoba perdió 3 de 6 de sus senadores. La lista de los senadores por departamento que han perdido su curul en el congreso por efectos de la parapolítica es la siguiente: Magdalena: senadores Miguel Pinedo y Luis Eduardo Vives. Cesar: senadores Álvaro Araujo y Mauricio Pimiento. Córdoba: senadores Juan Manuel López, Miguel Alfonso de la Espriella Reginaldo Montes. Atlántico: senador Dieb Maloof. Bolívar: senadores William Montes, y Vicente Blel (quien reemplazó a Maloof).