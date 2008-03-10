Las Farc persiguen a designado sucesor del 'Negro Acacio', que busca protección del Ejército

El resquebrajamiento de la guerrilla de las Farc tendría un nuevo episodio en el sur del país, en donde uno de los hombres de confianza de alias el "Mono Jojoy" estaría huyendo de sus antiguos jefes y buscando la protección del Ejército. Según fuentes oficiales consultadas por Caracol Radio, el guerrillero escogido por Jorge Briceño, alias "el Mono Jojoy", para reemplazar a Tomas Medina Caracas alias "el Negro Acacio" como jefe del frente 16, escapó de la guerrilla junto a 20 de sus hombres en el departamento del Meta. El guerrillero, hombre de confianza del secretariado y quien tendría la tarea de recuperar los territorios perdidos en el Guaviare y adelantar los contactos para retomar el negocio del narcotráfico, decidió escapar y entregarse al Ejército. "Este es un duro golpe al Mono Jojoy, quien quería fortalecer el bloque oriental e intentar recuperarse de las bajas y desmovilizaciones, y la persona encargada de ese proceso también se ha desmovilizado", señaló la fuente. Las tropas del Ejército se encontraban recorriendo varias zonas del país con el fin de encontrar a los desmovilizados y protegerlos, mientras que las Farc ordenaron encontrarlos para darles un castigo ejemplar ante los demás guerrilleros que están considerando la posibilidad de la desmovilización. Entre tanto, se conoció que otros 12 guerrilleros del frente 36 y 37 se entregaron en las últimas horas y serán presentados en las próximas horas en el municipio de Corozal, Sucre.