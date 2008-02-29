Mueren nueve personas por accidente en el nororiente del país. Un militar pereció en Sucre

Nuevos personas muertas y 5 heridos graves, ocasionó un accidente de tránsito en la vía que de Pamplona comunica con Saravena en Arauca. Los hechos se presentaron cuando una buseta de la empresa Cootranal, rodó a un abismo por fallas mecánicas, informó la Policía de Carreteras. La buseta había salido durante la mañana de este viernes de Cúcuta y había recogido algunos pasajeros en Pamplona antes que se presentara el percance. Los heridos fueron remitidos al Hospital San Juan de Pamplona y al Universitario Eramos Meoz de Cúcuta donde su pronóstico es reservado. Un militar muere en accidente vial en Sucre Un militar muerto y otras tres personas heridas, dejó un accidente de tránsito que se registró en la vía que comunica a los municipios de San Juan de Betulia y Sincé, en el centro del departamento de Sucre. El militar muerto fue identificado como Melbis José Bernal Ramos de 21 años de edad oriundo de Cartagena, mientras que los infantes de marina heridos responden a los nombres de Samuel Rangel y Alexander Escorcia. En los hechos igualmente resultó gravemente herido el civil Jaime Martínez Severiche, quién perdió un brazo y tiene comprometida la pierna izquierda. Las autoridades inicialmente atribuyeron el hecho a exceso de velocidad.