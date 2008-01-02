Detienen al presunto responsable de atropellar y causar la muerte de cuatro niños y su abuela en Tolú

La Policía en Sucre informó que fue detenido el conductor de la camioneta que atropelló a 4 menores y su abuela, causándole la muerte en Tolú, Sucre. El comandante de la policía en el departamento, coronel Jorge Rodríguez, explicó que la persona fue detenida en la madrugada del miércoles en un sector de las playas del Golfo de Morrosquillo.El oficial indicó que se está buscando establecer si el hombre detenido, se encontraba en estado de embriaguez cuando fueron arrolladas estas personas.El coronel Rodríguez, señaló que se buscan a otras personas que acompañaron al conductor en el momento del accidente.En la morgue de Medicina Legal de Sincelejo permanecen los cuerpos de las 5 personas que serán entregadas a su familia para las exequias que se cumplirán en Tolú.La muerte de estos menores y su abuela se produjo cuando se dirigían hacia la plaza principal de Tolú para asistir a una misa.La madre de los niños continúa hospitalizada con pronóstico reservado.