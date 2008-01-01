Un muerto y 85 heridos deja el uso de la pólvora en el fin de año

El Ministerio de la Protección Social informó que en la noche de fin de año se reportaron en el país una persona muerta y 85 más quemadas con pólvora, entre ellas 38 menores de edad. El jefe de emergencias y desastres del Ministerio de la protección, Luis Fernando Correa, afirmó que es lamentable esta cifra, a pesar de que se redujo en comparación con el mismo periodo del 2006, cuando se reportaron 99 casos. En Santander una persona murió al explotarle un muñeco de año viejo en el momento en que lo prendía en el barrio Las Colinas del municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander. En Antioquia fue donde más quemados con pólvora se presentaron con 19 casos, Cauca con siete , Nariño 12 casos y siete en el Valle del Cauca. Dijo que entre los menores quemados se presentaron amputaciones y lesiones graves en la cara. Dos personas más resultaron heridas a causa del mal uso de la pólvora en el departamento de Sucre. Un niño y un adulto son las dos víctimas de este departamento del norte del país. El Cuerpo de Bomberos informó que en el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de Medellín, la mecha de un globo provocó el incendio en una vivienda de dos plantas. Las llamas semidestruyeron el segundo piso y parte de la primera planta del domicilio. Las autoridades de Bogotá señalaron que durante las celebraciones de fin de año se presentaron dos casos de quemados con pólvora, pero que por fortuna no tuvieron que ser remitidos a centros asistenciales. José Fernando Martínez, director de salud pública del Distrito, dijo que durante el mes de diciembre se decomisaron cerca de tres toneladas de pólvora, durante los operativos que se llevaron a cabo en todas las localidades. Por otra parte señaló que en las fiestas decembrinas no se registró ninguna persona intoxicada con licor adulterado, gracias a los controles que adelantaron las autoridades en establecimientos comerciales. Según el funcionario, en la ciudad se revisaron más de 42 mil botellas de licor, de las cuales mil presentaron problemas en su contenido y por tal razón fueron decomisadas. En el Tolima, un anciano de 76 años identificado como Ismael Castiblanco, resultó con quemaduras leves en el rostro cuando intentó lanzar un volador en la noche de año nuevo. El hombre fue atendido en la Clínica local de Honda.En Norte de Santander se dispararon la cifra de lesionados Doce personas quemadas en el departamento de Norte de Santander, dejó la celebración de año nuevo, según el balance entregado por el Cómite Regulador de Urgencias del Hospital Erasmo Meoz de Cucuta. La cifra de quemados aumentó considerablemente frente a las celebraciones del 24 de diciembre, ya que ese día solo se reportaron 5 personas lesionas.En el Eje Cafetero la mayoría de los heridos con pólvora fueron niñosEn el departamento de Caldas resultaron dos menores de edad quemados con pólvora en la celebración de las festividades de año nuevo. Los menores de 3 y 16 años manipularon los explosivos en los municipios de Manizales y Anserma. Uno de los menores lesiones presenta heridas consideración y perdió dos dedos de su mano izquierda. Los menos reciben asistencia médica en el Hospital Infantil de ManizalesMientra tanto a diferentes centros asistenciales de Pereira, fueron remitidos con quemaduras de primer grado dos niños y un adulto quemados con estos elementos.Los tres quemados en la noche del 31 de diciembre fueros atendidos y dados de alta en la madrugada.