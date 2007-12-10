La Vuelta Nacional del Futuro cierra actividades del ciclismo nacional en la temporada 2007

Con la presentación de los equipos este martes después de las tres de la tarde se inician las actividades de la XIX Vuelta Nacional del Futuro, que se adelantará por carreteras del departamento del Casanare entre el 11y 15 de diciembre. La prueba reservada para corredores menores de 17 años en ambas ramas, reunirá doscientos pedalistas de las ligas de Antioquia,Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, nariño, Norte de Santander,Putumayo, Quindio, Risaralda, Santander,Sucre, Tolima y Valle. La ceremonia inaugural se efectuará en el patinódromo de Yopal, para posteriormente celebrar el congreso técnico en las instalaciones de la Cámara de Comercio, despues de las seis de la tarde. Cristian Vanegas y Alvaro Duarte de Cundinamarca, Fernando Orjuela y Duvan Arévalo del Meta, Daniel Jaramillo y Juan D. Montoya de Antioquia, al igual que Rodrigo Parra de Boyacá, Frankin Nasate de Nariño y Félix Barón de Bogotá, figuran entre los aspirantes al cetro que conquisto el año pasado el marinillo Juan Gabriel Osorio. En damas, la quindiana de origen Caqueteño, Serika Guluma, buscará ratificar la corona que consiguió el año anterior, teniendo como rivales a las santandereanas, Adriana Murillo y Jessica Mendoza al igual que a la múltiple campeona nacional de pista y ruta, la boyacense, Lorena Colmenares. La carrera como tal se abrirá el miércoles con un prólogo sobre 4 kilómetros entre la Zona del Aeropuerto y el parque Santander después de la una de la tarde, que se correrá en terreno llano, al igual que las restantes etapas a excepción de la segunda fracción que presentará los dos únicos puertos de la carrera. La etapa tendrá 80 kilómetros, saliendo de Aguazul y finalizando en el Alto del Porvenir con puerto de primera categoría, con una escalada de 8 kilómetros, lo que se considera la jornada reina para este grupo de áun colegiales ciclistas..