Hallan enterrados los restos óseos de una persona en la Universidad de Sucre

Las autoridades del departamento de Sucre adelantan investigaciones para esclarecer lo relacionado con el hallazgo de los restos de una persona en el campus de la Universidad de Sucre.Personal de la Fiscalía y de Medicina Legal llegaron al lugar luego de que un ciudadano diera aviso de que había descubierto partes de un esqueleto humano.Una vez en el sitio, los encargados de la exhumación, atendiendo las indicaciones del informante, excavaron en un sector ubicado detrás de la cancha de fútbol de la institución educativa y encontraron la totalidad de la estructura ósea.Inicialmente las autoridades, por la apariencia del esqueleto, creen que se trataba de una persona con una edad comprendida entre los 30 y 40 años, y estiman los expertos que este cuerpo se encontraba enterrado desde hacía dos años aproximadamente.El comandante de la policía en Sucre, coronel Jorge Andrés Rodríguez Borbón, dijo que por los primeros indicios se considera que se puede tratar de una persona de las tantas reportadas como desaparecidas en este departamento.Los restos fueron trasladados a la ciudad de Medellín donde se harán los análisis de rigor para establecer aspectos como la identidad y causa de muerte.