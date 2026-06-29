Defensoría pide seriedad al gobierno en liquidación del MinIgualdad ante “incertidumbre” actual

Iris Marín destacó la importancia de proteger a los liderazgos sociales en los territorios. | Foto: Caracol Radio

La Defensoría del Pueblo criticó la falta de claridad y organización del gobierno en la logística de liquidación del Ministerio de la Igualdad y el traslado de sus funciones, así como el futuro de sus contratistas.

De acuerdo con el pronunciamiento de la entidad, el decreto 626 del 19 de junio de 2026 que dispone la asignación de las funciones de ese ministerio al Ministerio del Interior, sin costo alguno, adolece de precisión, y no está claro si las capacidades técnicas, operativas y humanas de esa cartera serían suficientes.

También, una de las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo es la relacionada con un eventual estancamiento de las políticas que venía trabajando el MinIgualdad en favor de los derechos de las mujeres, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, jóvenes, entre otros beneficiados.

“El riesgo de que programas, equipos técnicos y espacios de interlocución con organizaciones sociales queden en un limbo institucional” agregó la Defensoría del Pueblo.

En adición, la entidad expresó su inquietud por la posible desfinanciación de varios fondos establecidos dentro de la operación del MinIgualdad, tales como: “No es Hora de Callar”, el Fondo “Todos Somos PAZcífico” y el “Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial”.

“Solicitamos con urgencia al Gobierno nacional garantizar la continuidad efectiva de las políticas públicas de igualdad y de los mecanismos de interlocución con organizaciones sociales y poblaciones sujetas de especial protección constitucional” pidió la Defensoría.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo solicitó precisión al gobierno nacional sobre el traslado de funciones del Ministerio de la Igualdad a otras carteras, así como la manera en la que se va a garantizar la continuidad de los programas.

En el caso particular del nuevo gobierno a cargo de Abelardo De la Espriella, la entidad hizo un llamado a que no sea regresivo en derechos de las minorías, y que las políticas en defensa de la igualdad se mantengan.