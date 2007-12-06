La Armada decomisa 3.8 toneladas de cocaína

La Fuerza Naval del Caribe decomisó un cargamento de cocaína de 3.8 toneladas de droga, considerado el hallazgo más grande en los últimos cinco años. El alijo fue encontrado en una caleta subterránea en la Bahía de Cispatá, muy cerca del balneario de Coveñas en el departamento de Sucre. El capitán José Manuel Sierra, comandante encargado de la Fuerza Naval del Caribe en Cartagena, confirmó que el cargamento tiene un valor cercano a los 114 millones de dólares en el mercado negro internacional. Las autoridades militares indicaron que de acuerdo con las informaciones preliminares, este cargamento de alcaloide al parecer iba a ser embarcado en una nave para posteriormente, vía marítima, trasladarlo hasta paises de Europa e incluso Estados Unidos. En esta operación antinarcóticos las autoridades no reportaron la captura de personas.