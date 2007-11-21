Deportes

Paraguay asume el liderato en la eliminatoria sudamericana. Colombia es cuarta y Ecuador deja la cola

La selección paraguaya de fútbol asumió el liderato de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, tras su contundente triunfo 3-0 ante Chile.

El marcador fue abierto a los 23 minutos de juego mediante Salvador Cabañas. Paulo Da Silva aumentó la cuenta de los guaraníes con sendos cabezazos a los 45 minutos y a los 57.

Resultados:

Colombia

2 - 1

Argentina

Venezuela

5 – 3

Bolivia

Ecuador

5 - 1

Perú

Brasil

2 – 1

Uruguay

Chile

3 - 0

Paraguay

 

Tabla de posiciones:

Pos.

Equipo

P.J.

Puntos

Dif. Goles

1.

Paraguay

4

10

+ 8

2.

Argentina

4

9

+ 6

3.

Brasil

4

8

+ 6

4.

Colombia

4

8

+ 2

5.

Venezuela

4

6

0

6.

Uruguay

4

4

+ 4

7.

Chile

4

4

- 3

8.

Ecuador

4

3

- 6

9.

Perú

4

2

- 6

10.

Bolivia

4

1

- 10

 

Goleadores:

