Paraguay asume el liderato en la eliminatoria sudamericana. Colombia es cuarta y Ecuador deja la cola
La selección paraguaya de fútbol asumió el liderato de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, tras su contundente triunfo 3-0 ante Chile.
La selección paraguaya de fútbol asumió el liderato de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, tras su contundente triunfo 3-0 ante Chile.El marcador fue abierto a los 23 minutos de juego mediante Salvador Cabañas. Paulo Da Silva aumentó la cuenta de los guaraníes con sendos cabezazos a los 45 minutos y a los 57.
Resultados:
Colombia
2 - 1
Argentina
Venezuela
5 – 3
Bolivia
Ecuador
5 - 1
Perú
Brasil
2 – 1
Uruguay
Chile
3 - 0
Paraguay
Tabla de posiciones:
Pos.
Equipo
P.J.
Puntos
Dif. Goles
1.
Paraguay
4
+ 8
2.
Argentina
4
9
+ 6
3.
Brasil
4
8
+ 6
4.
Colombia
4
8
+ 2
5.
Venezuela
4
6
0
6.
Uruguay
4
+ 4
7.
Chile
4
4
- 3
8.
Ecuador
4
3
- 6
9.
Perú
4
2
- 6
10.
Bolivia
4
1
- 10
Goleadores: