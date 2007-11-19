Fútbol

Las dos mejores defensas de la eliminatoria suramericana se enfrentan en el Campín

La selección Colombia espera hacer daño este martes en los 2.649 metros de altitud de Bogotá a Argentina, líder e invicta en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Brasil se las verá el miércoles con un equipo uruguayo deseoso de propinar un 'Morumbinazo' en Sao Paulo.

En otros partidos de la cuarta jornada de las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010 el colero Ecuador, que estrenará entrenador tras la renuncia del colombiano Luís Fernando Suárez, recibirá a Perú; Venezuela se medirá con Bolivia y Chile se enfrentará con Paraguay.

PosicionesPuntos Goleadores
1. Argentina9
Juan Román Riquelme (4)


 

2. Paraguay7Nelson Haedo (2)Cristian Riveros (2) 
3. Brasil5 (+5)Kaká (3)
4. Colombia5 (+1) 
5. Uruguay4 (+4)
Luís Suárez (2) Sebastián Abreu (2)

6. Chile4 ( 0 )Marcelo Salas( 2 )
7. Venezuela3 
8. Perú2 
9. Bolivia1 
10. Ecuador0 
Venezuela - Bolivia5:40 pm
Colombia - Argentina7:50 pm
Ecuador - Perú4:30 pm
Brasil - Uruguay6:45 pm
Chile - Paraguay8:30 pm

