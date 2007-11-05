Un muerto y dos heridos deja riña entre internos de la cárcel de Sincelejo

Las autoridades penitenciarias del departamento de Sucre confirmaron que un recluso murió y dos más resultaron heridos en una riña que se registró en el patio tres de la cárcel nacional la Vega, de Sincelejo.El interno muerto era Miller Palomino, de 19 años de edad, quien desde hacía tres meses había sido trasladado desde la cárcel Modelo de Barranquilla, donde permanecía sindicado de los delitos de acceso carnal violento y hurto agravado.Los heridos, también oriundos y procedentes de Barranquilla, fueron identificados como Pablo Caro Pérez, condenado a 27 años de prisión por homicidio agravado y Edwin Serrano De la Rosa quien purga una pena de 13 años por el delito de homicidio.Nelsy Ávila, madre del interno muerto, le pidió a las autoridades esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables del asesinato de su hijo.Funcionarios del Inpec adelantan las investigaciones respectivas para descubrir los responsables del hecho igualmente se han reforzado las medidas de seguridad en el penal para evitar nuevos desordenes.