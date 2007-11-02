Emergencia en Aracataca y Fundación por desbordamiento del río

En emergencia se declararon los habitantes de dos poblaciones del departamento del Magdalena por el desbordamiento del río Fundación, que surca a los municipios de Aracataca y Fundación.En los corregimientos de San Pués y Buenos Aires, la fuerza de la corriente arrasó con cultivos de pancoger y anegó un gran número de viviendas.El director de la Oficina de Prevención de Desastres del Magdalena, Luís Barraza Escamilla, solicitó el apoyo del gobierno Nacional porque los recursos del departamento no dan abasto para atender los daños causados por el invierno.En la costa Caribe, el invierno originó el brote de epidemias en Guajira por el represamiento de las aguas, mientras que en Sucre, doscientas familias de la zona rural del municipio de San Marcos se encuentran inundadas por el desbordamiento del río Cauca.Asimismo en la zona rural de Ayapel, Córdoba, se desbordó la ciénaga que lleva el mismo nombre, afectando a un centenar de familias campesinas