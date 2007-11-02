La Costa Caribe, es la más azotada por el invierno

El invierno no da tregua en varias regiones del país causando miles de damnificados y varias personas muertas, especialmente en la Costa Caribe en los departamentos del Magdalena, Guajira, Bolívar y Sucre.El director de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Guajira, Hernando Gómez, dijo que el desbordamiento del río Ranchería y sus afluentes deja mil 300 familias damnificadas en los municipios de Riohacha y Manaure, donde el agua se metió a las casas.