'Caciques' políticos ganaron las elecciones

Varios ex ministros considerados como "caciques" políticos que han tenido vigencia de muchos años en la política nacional o regional, regresaron con nombre propio o en cuerpo ajeno a la arena política. Y a casi todos les fue bien.El cacique de caciques y el más veterano de todos, José Name Terán, ex ministro de Trabajo y ex presidente del Congreso, fue derrotado estruendosamente en su lucha por la gobernación de Atlántico, a manos del también ex ministro liberal, Eduardo Verano de la Rosa, con el apoyo de partidos como el conservador.En cambio el ex ministro de Desarrollo y también ex presidente del Congreso Luis Alfredo Ramos Botero, logró la gobernación de Antioquia con un enorme caudal electoral, y lo propio alcanzó Horacio Serpa, ex presidente de la Asamblea Constituyente y varias veces ministro, quien logró un triunfo con cierta holgura en la gobernación de Santander.Otro ex presidente de la Constituyente y también ex ministro, Antonio Navarro Wolf, logró un triunfo contundente por la gobernación de Nariño, mientras que el ex ministro de Defensa Guillermo Alberto González Mosquera (quien salió del cargo tras un escándalo por presuntos nexos con el narcotraficante Pastor Perafán, llega a la gobernación de Cauca.También ex presidente del Congreso, el gran cacique de Sucre, Julio César Guerra Tulena llega a la gobernación de su departamento en una votación bastante reñida. Otro copartidario suyo, el ex ministro Andrés González Díaz, también logró una victoria holgada por la gobernación de Cundinamarca, cargo que había obtenido hace unos años, también por elección popular.Adalberto Jaimes, tradicional cacique en el departamento de Arauca, fue derrotado en su aspiración por la gobernación, mientras que el ex ministro conservador Francisco José Lloreda perdió la alcaldía de Cali tras ganar inicialmente casi todas las encuestas.Caciques en cuerpo ajenoCon hijos, herederos o parientes varios caciques aspiraron en cuerpo ajeno. Exitoso resultó el nuevo gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, hijo del controvertido ex senador Carlos Herney Abadía. Patrocinio Sánchez Montes de Oca, hermano del representante Odín Sánchez Montes de Oca, cacique del Chocó, ganó la gobernación de ese departamento.En cambio perdieron en su aspiración otros herederos políticos, como José Luis Pinedo Campo, aspirante a la gobernación del Magdalena, hijo del cacique Miguel Pinedo Vidal (actual senador, vinculado con la parapolítica), a su vez hijo del cacique del gran Magdalena, Miguel Pinedo Barros. Otro vinculado a la parapolítica, el representante del Caquetá Luis Alfonso Almario, vio frustradas sus esperanzas de mantener el poder regional a través de su hermana Nelcy, quien al final ocupó el tercer lugar en los resultados electorales.