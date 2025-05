Hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela revela que narco pagó por conocer a Natalia París

Nuevas revelaciones hizo a los micrófonos de Caracol Radio, Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela y autor del libro "El hijo del ajedrecista". Fernando Rodríguez manifestó que el reconocido narcotraficante Nelson Urrego, pagó una millonaria suma de dinero por conocer a Natalia París y cenar con ella. Fernando Rodríguez dijo que Natalia París "durante toda su carrera conoció a varios narcos" y relató el episodio que la involucra con Nelson Urrego. Dijo que en 1993 mientras se encontraba en un yate en la isla de San Andrés con el reconocido narcotraficante Urrego vio o Natalia París en la playa y le dijo que "quería conocerla y le aconsejé que hablara con su peluquero. Nelson le ofreció dinero y el peluquero les arregló una cita para cenar, luego la llevó a su apartamento. Después me contó que realizó el sueño de salir con Natalia París. Fernando Rodríguez explicó que ese episodio es la única parte del libro en donde se menciona a la modelo colombiana. "No la vuelvo a mencionar, nada más. Ella está haciendo acusaciones graves. El que sí la puede demandar soy yo ... yo nunca digo que ella tuvo relacion con Gilberto Rodriguez Orejuela" manifestó el autor del texto."Yo no quiero perjudicar el nombre de ella ni de nadie, fueron las cosas que yo viví", dijo Fernando quien agregó que no entablará ningún tipo de acción legal contra Natalia París. "Chespirito" salpicado tambiénFernando Rodríguez Mondragón también reveló información sobre el reconocido actor mexicano Roberto Gómez Bolaños publicada en su libro. Dijo que cuando "Chespirito" conoció datos del texto de inmediato desmintió que haya tenido alguna relación con el cartel de Cali. "Roberto Gómez Bolaños, desautorizó la historia pero Maria Antonieta de las Nieves confirmó que en una fiesta en la que estuvieron era de los Rodríguez" declaró el hijo de Gilberto Rodríguez. El autor del libro "El hijo de ajedrecista" explicó que "ellos nunca supieron quien los estaba contratando, pero al llegar a la fiesta, Maria Antonieta descubrió, después de una hora, que era una fiesta del cartel de cali". Revelaciones sobre el mundo del fútbol colombianoSobre las relaciones de figuras del fútbol con el mundo del narcotráfico, Fernando Rodríguez indicó que el astro del balompié argentino Diego Armando Maradona, "fue una persona que Miguel Rodríguez conoció muy de cerca, el America lo trató de contratar. Su empresario Guillermo Coppola fue muy cercano con Miguel. Se habló de un dinero grande que después no aceptó por una oferta de Europa" declaró Rodríguez. Sobre Álvaro González, presidente de la Difútbol, mencionó que era la persona que facilitaba los nombres de los arbitros que pitarían en los partidos de los domingos. Explicó que de esa manera "sabíamos si nos convenía y los hacíamos cambiar para el domingo. Nunca se utilizó la violencia era sólo plata"."Nosotros nos encargábamos con Don Hernan Velasco, nuestro árbitro más corrupto" de arreglar con dinero los partidos. "Era tan corrupto que en un partido le recibe 7 millones de pesos a dos equipos al mismo tiempo, al Atlético Junior y al Deportivo Independiente Medellín, y al segundo tiempo se tropieza, se lesiona y salé y se queda con el dinero" afirmó Fernando Rodríguez. También denunció con nombre propio a algunos periodistas deportivos que tuvieron algún tipo de relación con el cartel de Cali. "Mario Alfonso Escobar, Óscar Rentería, Paché Andrade, Carlos Antonio Velez, Estaban Jaramillo, ellos tuvieron sus contratos de trabajo con el Grupo Radial Colombiano". Expresó que "el trabajo que hacían por mas pequeño que fuera era remunerado muy bien. Ellos tenían un contrato, algunos mintieron ante entes judiciales como la Dian y no pudieron comprobar la procedencia de algunos dineros". Los periodista recibían dinero por las cosas que expresaban en sus espacios noticiosos. "Uno le trabaja al patrón y uno dice las cosas que el patrón quiere que uno diga".Sobre miembros de organismos directivos del fútbol fútbol nacional, el hijo de Gilberto Rodríguez reveló que "la Federación Colombiana de Fútbol siempre estuvo al lado de los Rodriguez, puesto que Miguel fue dueño de uno de los mejores equipos del futbol. Entre ellos se pedían muchos favores" y sacó a relucir don nombres Juan José Bellini y Álvaro fina.Otro libro hablará de modelos y presentadoras prepagoFernando Rodríguez Mondragón sostuvo que se alista a sacar la segunda parte de su libro. Sin embargo dijo que mucho más revelador será el texto de Madame Rochi, según él, la proxeneta más grande de Colombia. Reveló que el texto contará como "el 90% de las mujeres más famosas de colombia están involucradas con el mundo de las prepago, esa mujer las conoce a todas". Concluyó diciendo que "les garantizo que eso va a dar mucho de que hablar y se sabrá las tarifas de las prepago. Eran tarifas de 50 y 100 millones".