Por campañas políticas aplazaron el juicio al ex senador Jairo Merlano

Por culpa de la intensa semana que en materia política adelantan los candidatos en Colombia, la justicia debió aplazar el juicio contra el ex senador Jairo Merlano, vinculado a un proceso penal por sus presuntos nexos con paramilitares.La decisión fue adoptada por el juzgado tercero especializado de Bogotá que acogió una petición de la defensa del ex senador Jairo Merlano ante la imposibilidad de presentar sus testigos para este 23 de octubre cuando estaba previstas las audiencias de juzgamiento. La mayoría de los testigos, ocho en total, con los que Merlano pretende demostrar que no tuvo vínculos con grupos paramilitares son dirigentes políticos de Sucre y están en plena campaña política en ese departamento. Algunos son actuales concejales que aspiran a repetir curul en sus cargos y otros integran campañas de determinados candidatos a corporaciones locales en Sicelejo y Sucre. Como la audiencia fue citada para este 23 de octubre cuatro dias antes de las elecciones los testigos manifestaron su imposibilidad de trasladarse a Bogotá a entregar su versión dentro del proceso contra el congresista Jairo Merlano ante sus supuestos nexos con las autodefensas.Ante esta situación el juicio fue aplazado para el próximo 14 de noviembre, dia en el que tambien deberán declarar los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, alias ˜Diego Vecino™.