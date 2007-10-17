El 44 por ciento de los colombianos son pobres según el PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 8 universidades de diferentes regiones del país revelaron que 17 millones de colombianos viven en situación de pobreza, es decir, el 44 por ciento de la población nacional.Fernando Herrera coordinador del programa de Pobreza de las Naciones Unidas para el desarrollo asegura que 6 millones de personas viven en condiciones de indigencia."Según los últimos datos de la Misión de Pobreza, los departamentos más pobres son Nariño, Chocó, Boyacá y Sucre, cuatro departamentos que están realmente con altos niveles de pobreza", aseguró."Sucre es el departamento más golpeado por el tema de pobreza y falta de ingresos, más golpeado por el tema del empleo, hay mucha gente viviendo de actividades informales, generadora de muy pocos ingresos, muy golpeado también por el tema del desplazamiento" aseguró el funcionario.Por su parte César Caballero, ex-director del Dane y coordinador del proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD, aunque hay avances en esta materia, la velocidad a la que se erradica la pobreza es insuficiente."La economía colombiana que crece al 7 por ciento, y los beneficios no siempre están llegando a los más necesitados, aseguró Caballero.Según Caballero la situación de pobreza agudiza otros problemas que se convierten en preocupación del gobierno.Colombia presenta una de los mayores índices de desigualdad de América Latina -tercer lugar después de Haití y Brasil- que a su vez es el continente más desigual del mundo según el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo.El PNUD señala que el índice de pobreza se encuentra en el 42.6 por ciento y la meta es reducirlo al 28 por ciento en el año 2015.El Pnud dice que mientras que en Bogotá, por ejemplo, los índices de pobreza ya alcanzaron las meta nacional fijada para 2015 del 28 por ciento, según el Conpes 91 de 2005, un departamento como el Chocó difícilmente logrará acercarse a tal cifra si no hay un cambio radical en las políticas públicas: en la actualidad casi el 80por ciento de la población de esa zona del país vive en la pobreza. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un llamado a candidatos de alcaldías y gobernaciones para que en las próximas elecciones del 28 de octubre incluyan en sus programas los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentran la meta de pobreza.