Riquelme domina con dos goles la clasificación de cañoneros

El argentino Juan Román Riquelme lidera con dos goles la clasificación de cañoneros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010 al cabo de la primera jornada en la que se anotaron ocho dianas en cinco partidos. Apenas dos de los encuentros, el Perú-Paraguay disputado en Lima y el Colombia-Brasil en Bogotá, terminaron sin goles. El jugador del Villarreal español reapareció el sábado después de tres meses sin jugar un partido oficial para marcar los dos goles del triunfo por 2-0 sobre Chile en Buenos Aires. La jornada comenzó con una auténtica lluvia de goles: cinco, infligidos hoy por Uruguay a Bolivia (5-0) cuatro años, un mes y seis días después del idéntico resultado que los dueños del estadio Centenario propinaron a los andinos en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Alemania 2006. A pesar de las facilidades ofrecidas por la defensa boliviana, los uruguayos se repartieron equitativamente los goles en el siguiente orden: el debutante Luis Suárez y los experimentados Diego Forlán, Sebastián Abreu, Vicente Sánchez y Carlos Bueno. El defensor central José Manuel Rey se convirtió el sábado en héroe al marcar de media distancia el gol que dio a Venezuela su primera victoria en la altitud de Quito (0-1). La jornada, que comenzó el sábado con cuatro partidos, cerró hoy en Bogotá con un 0-0 que resultó premio insuficiente para los colombianos. - Clasificación de goleadores: Con 2: Juan Román Riquelme (Argentina) Con 1: Luis Suárez, Diego Forlán, Sebastián Abreu, Vicente Sánchez y Carlos Bueno (Uruguay), José Manuel Rey (Venezuela).