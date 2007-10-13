Uruguay, Argentina y Venezuela dan sus primeros pasos hacia Sudáfrica

Las selecciones de Uruguay, Argentina y Venezuela dieron sus primeros pasos hacia la fase final del Mundial de Sudáfrica 2010 al lograr sendos triunfos, el primero por goleada, en su debut en las eliminatorias sudamericanas. La selección de Uruguay tuvo un comienzo prometedor al vapulear por 5-0 a Bolivia en el estadio Centenario de Montevideo. Los uruguayos no tuvieron compasión de su rival y ya en el minuto 4 se pudieron comprobar las ambiciones. El debutante Luis Suárez no lo dudó y puso el 1-0. Uruguay no se conformó con la ventaja. Siguió buscando la portería de su oponente y a los 38 Diego Forlán, delantero del Atlético de Madrid, fijaba el segundo. La goleada la perfiló en el comienzo del segundo tiempo Sebastián Abreu. El técnico boliviano Edwin "Platini" Sánchez buscó entre sus hombres de reserva un revulsivo que animara a su equipo, pero el equipo se deshizo con el paso de los minutos. Vicente Sánchez y Carlos Bueno cerraron la cuenta. La goleada recordó punto por punto la conseguida por Uruguay ante este mismo rival y también en la primera jornada de las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. Lo que seguro que no querrán repetir los uruguayos fueron los apuros que pasaron entonces para alcanzar la clasificación para viajar a Alemania, pues tras una campaña muy irregular quedaron quintos y tuvieron que ir a la repesca contra Australia. Quien no repitió hoy los problemas pasados fue Argentina. Hace cuatro años no pudo pasar del empate a dos con Chile en Buenos Aires en un partido que dejó muchas dudas sobre su rendimiento. Ahora, los hombres de Alfio Basile vencieron por 2-0 en un partido en el que Juan Román Riquelme brilló con luz propia y dos goles que lo dejan como cañonero solitario. El jugador del Villarreal español, apartado de su equipo, no acusó la falta de partidos. Derrochó claridad mental y, sobre todo, ganas inmensas de volver a mostrar su valía. De sus botas salieron las mejores jugadas y como no podía ser de otra forma, los dos tantos del triunfo de su equipo. Fue el encargado de organizar el juego argentino y de dirigirlo hacia la portería de los hombres que entrena Marcel Bielsa, cuyos defensas, además, se volvieron locos con las incursiones de Lionel Messi. Tras el descanso los chilenos se decidieron por el ataque como la única forma de dominar la superioridad de su rival. Lo intentaron con la incorporación de Marcelo Salas, pero la mejor versión de Argentina no se dejó sorprender. Quien no quiso seguir con la tradición de los últimos años ha sido Venezuela, que venció a Ecuador en Quito por 0-1. El equipo venezolano llegó a Quito con la convicción de que podía ganar el compromiso y que tiene opciones de clasificarse por primera vez para el mundial. Tanto se lo repitió que terminó por convencerse de ello, especialmente su defensa central, José Manuel Rey, que aprovechó un tiro libre en el minuto 67 para enmudecer las gradas del estadio Olímpico "Atahualpa", de la capital ecuatoriana. Perú y Paraguay, por su parte, pactaron tablas en el duelo que tuvo como escenario el estadio Monumental de Lima. Ambas selecciones no solo igualaron en el marcador, sino también en la falta de puntería de sus respectivos delanteros. Los paraguayos saltaron al terreno de juego con un esquema defensivo que les dio muy buenos resultados, aunque siempre con la ayuda que representó la inocencia de los delanteros locales a la hora de rematar a puerta. Sin embargo, ellos tampoco pudieron presumir de efectividad, más bien al contrario, resultaron completamente incapaces de materializar las oportunidades de que dispusieron en cuanto se dieron cuenta de su Perú no era tan fiero como quería aparentar. Al final, tablas, reparto de puntos y a buscar soluciones a su ineficacia anotadora antes de la próxima jornada. Resultados de la primera jornada de las eliminatorias: Uruguay, 5 - Bolivia, 0 Argentina, 2 - Chile, 0 Ecuador, 0 - Venezuela, 1 Perú, 0 - Paraguay, 0 Colombia-Brasil (mañana) Números de la jornada: . Goles anotados: 8 (2 por partido) . Penaltis: - . En propia puerta: - . Tarjetas amarillas: 19 (4,75 por partido) . Tarjetas rojas: 2 (0,5 por partido) . Mayor goleada: Uruguay, 5 - Bolivia, 0 . Mayor diferencia de goles: 5: Uruguay, 5 - Bolivia, 0 . Máximo anotador de la jornada: Juan Ramón Riquelme (Argentina), con 2 . Máximo anotador de la Copa: Juan Ramón Riquelme (Argentina), con 2.