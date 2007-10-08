Condenan ex detectives del DAS y del CTI por robarse un alijo de coca en Córdoba

A 17 años de prisión fueron condenados dos ex detectives del DAS y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, por haberse apropiado irregularmente de 24 kilos de cocaína en el departamento de Córdoba.El juez Único Especializado de Montería los encontró responsables por el delito de tráfico de estupefacientes agravado. Los condenados son Carlos Arturo Buelvas Ramos y Robinson Rojas González, ex funcionarios del CTI; Fair Rodríguez Burgos y Alfonso Yesid Mojica, ex funcionarios del DAS; y el particular Rigoberto Suaza Medina, a quienes el juzgador también condenó a multa de 50 salarios mensuales vigentes. Los ex funcionarios de esos organismos de seguridad utilizaron su condición de detectives para incautar mas de 23 kilos de coca.Sin embargo, la Policía Nacional en uno de sus retenes los detuvo y al indagar se percataron de algunas inconsistencias en el procedimiento, por lo que fueron reportados.Los jefes del CTI y del DAS en Córdoba confirmaron que no conocían de ese operativo, que al final fue todo un montaje para hacer pasar la droga y evadir los retenes de las autoridades en carreteras.La supuesta incautación la hicieron en el corregimiento Carrizola, municipio de Tierralta en el sur de Córdoba.Los condenados se encuentran recluidos en la cárcel de empleados públicos de Corozal, Sucre.