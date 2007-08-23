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09 jul 2026 Actualizado 10:12

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Justicia

Fiscalía pide investigar al gobernador de Sucre

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Procuraduría y a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investiguen al actual gobernador del departamento de Sucre, Jorge Anaya.

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La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Procuraduría y a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investiguen al actual gobernador del departamento de Sucre, Jorge Anaya.
La Fiscalía le compulsó copias a la Procuraduría y al coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de las declaraciones de diputados de la asamblea de Sucre las cuales comprometen al gobernador del departamento con el proceso de la parapolítica.
El gobernador de sucre, Jorge Anaya es de la misma corriente política del ex senador Alvaro García Romero preso en la cárcel La Picota por sus presuntos vínculos con paramilitares.

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