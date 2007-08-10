Defensoría denuncia grave crisis humanitaria de los pueblos Awa

La Defensoría del Pueblo denunció que los pueblos Awa ubicados en Nariño son graves víctimas del conflicto armado y están en grave riesgo de extinción debido a esta causa.El defensor del Pueblo, Volmar Perez, reveló que el informe se basó en más de 200 denuncias sobre la vulneración de los derechos del pueblo Awa, donde se relacionan hechos de asesinatos, desaparición y el desplazamiento forzado de miembros de la comunidad a causa de los grupos armados que operan en el departamento.El informe dice que esta situación de confinamiento y violencia es vivida principalmente por las comunidades ubicadas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte. Según el Defensor del Pueblo, son 25 mil 876 los indígenas del pueblo Awa que se resisten a la invasión de sus tierras.El informe entregado por la Defensoría del Pueblo señala que en la región que habitan los Awa de Nariño hacen presencia las FARC (Frente 29, Columnas Daniel Aldana y Mariscal Sucre), el ELN (Compañías Guerreros del Sindagua y Mártires de Barbacoas) y nuevas estructuras armadas ilegales, denominadas bandas criminales emergentes (BACRIM).La Defensoría instó al Estado para buscar una política de atención humanitaria de emergencia para solucionar la situación de esta población.