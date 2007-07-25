El gobierno culpa a los hacendados de provocar las inundaciones en La Mojana

Las inundaciones en la región de La Mojana sucreña se presentaron porque algunos finqueros desviaron el curso del río Cauca para beneficiar sus cultivos de arroz y provocaron grandes bocas por donde la arteria se salió de cauce, denunció el Gobierno Nacional.El ministro del Transporte Andrés Uriel Gallego, afirmó que tiene las pruebas fotográficas de lo ocurrido y anunció denuncias penales para los hacendados responsables de esa calamidad.Para el caso de las inundaciones en el departamento de Córdoba, conminó a las autoridad ambiental de la región a denunciar penalmente a los finqueros que construyeron camellones para desviar al el curso normal del río Sinú que buscando su espacio se desbordó.El rio San Jorge con alto riesgo de desbordamientoEl ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego, advirtió que el río San Jorge se podría desbordar con la fuerte temporada invernal que se avecina afectando los municipios costeños de Córdoba y Sucre.La razón del eventual desbordamiento es la sedimentación del río, explicó el funcionario.La solución será dragar el río en varios puntos, trabajo que se hará de forma conjunta entre gobierno nacional, Gobernación de Córdoba y la Corporación Ambiental Valles del Sinú y del San Jorge.Sin embargo, este no será el único río a dragar. Según el ministro también requieren con urgencia trabajos similares los ríos Sinú y Cauca.