Álvaro García, quien será juzgado por "parapolítica", renunció a su investidura de senador

El senador de Sucre Álvaro García Romero, procesado dentro de las investigaciones de la "parapolítica", renunció a su investidura de congresista.Caracol Radio conoció que en las últimas horas, García Romero envió una carta a la presidenta del Congreso Dilian Francisca Toro, explicando su determinación.Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Álvaro García Romero, junto a Erick Morris Taboada, por sus presuntos nexos con los líderes paramilitares de Sucre.Ahora el juicio no será llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia, sino por un juez especializado de Sincelejo, por ser el departamento de Sucre el sitio en el que al parecer García Romero cometió los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y homicidio simple.