Abren investigación por un diputado preso por la parapolítica, que estaría saliendo de la cárcel a hacer proselitismo

La Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, iniciaron las primeras averiguaciones sobre las salidas a varias reuniones políticas del ex diputado de Sucre, Nelson Stanp, detenido en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, por sus vínculos con la parapolitica.El director del INPEC,el general en retiro, Eduardo Morales Beltran, en diálogo con Caracol Radio dijo que al parecer el ex diputado se habría aprovechado de un permiso para ir al médico y terminó en una reunión politica en una finca en el departamento de Sucre.Explicó con el fin de aclarar la situación una comisión de la regional del INPEC se encuentra en la cárcel para establecer en qué condiciones fueron concedidos los permisos para salir del establecimiento.Por estos hechos la Procuraduría general asumiendo el poder preferente inició una investigación disciplinaria para descartar si algún guardian del INPEC está relacionado con las salidas a reuniones proselitistas del ex diputado.