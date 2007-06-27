Universidades alertan sobre posible fraude electoral en la costa Caribe

Una investigación realizada por tres universidades del país, alertó sobre los riesgos inminentes de fraude o coacción en todos los departamentos de la costa Caribe para las elecciones del próximo 28 de octubre.El informe realizado por las Universidades Javeriana, Andes y Rosario, demostró que en Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Atlántico y Bolívar, son las zonas donde se detectó en los pasados comicios que el porcentaje de sufragio en blanco, el voto nulo y las tarjetas no marcadas es inferior al resto del país.El director de la investigación Rodrigo Losada, explicó que mientras en el resto del país el porcentaje de votos en blanco es del 2.12 por ciento, en la costa norte es inferior a ese promedio; lo mismo sucede con los votos nulos. En el caso de los tarjetones no marcados el promedio nacional es de 3.5 por ciento y en la Costa también se ubica por debajo de ese cifra.Para los investigadores es claro que se cometieron fraudes en esas zonas en las pasadas elecciones y se explicaría, según Losada, en que las urnas fueran alteradas o los mismos resultados al momento de ser sistematizados.Por municipios, las cinco localidades más susceptibles de perpetrar fraude son: Manatí, Piojó, Santa Lucía, Suan y Tubará, todos en el departamento del Atlántico. Otras de las localidades donde se detectó el riesgo son Chimá en Córdoba, Remolinos en Magdalena y Sucre en el departamento de Sucre.El informe que conoció Caracol Radio, será presentado en los próximos días a las autoridades electorales para que adopten medidas que permitan prevenir hechos irregulares durante los próximos comicios.Las regiones se "blindan" para las elecciones de octubreEn Córdoba las autoridades electorales adoptaron varias determinaciones para evitar fraude en estas elecciones como la rotación de registradores municipales y en caso de ser necesario, a organismos internacionales que vigilen el proceso democrático.La registraduría informó que contrario a épocas anteriores, donde grupos armados ilegales coaccionaban al electorado, en esta oportunidad serán ajustados los controles y vigilancia en las mesas de votación y en el traslado del material electoral a la Registraduría de cada localidad.La Red de Veedurías ciudadanas del departamento de Córdoba, pidió que los vehículos donde sea traslado el material electoral, sea vigilado por miembros de la fuerza pública y organismos apolíticos para evitar la manipulación de los tarjetones.De igual manera, se diseñan estrategias que permitan controlar la compra de votos el día de la elección, que tradicionalmente en Córdoba sucede como fórmula para "voltear" a los simpatizantes del candidato con mayor fuerza a otros aspirantes.En el departamento del Atlántico, el Consejo Nacional Electoral designó un magistrado para que se encargue de la investigación por el trasteo de votos en los municipios.En esta sección del país, las denuncias fueron recogidas por el gobierno nacional y la Registraduría del Estado Civil en una inspección realizada en los puestos de zonificación, especialmente en el sector suroccidental de Barranquilla.La Registraduría anunció que se cruzará la información del Sisben para establecer si los ciudadanos viven en las direcciones que aparecen en la nueva inscripción.