Firmantes de Ralito continúan con estatus de congresistas

Los cuatro senadores y un representantes detenidos por su vinculación con los grupos paramilitares y ser firmantes del Pacto de Ralito 'para refundar la patria', continúan gozando de sus privilegios como congresistas, pues no han sido suspendidos de sus funciones.A pesar de la confirmación del auto de detención, por parte de la Corte Suprema de Justicia, los involucrados siguen ostentando el carácter de legisladores y como tales todavía tienen derecho a disponer del personal de sus unidades legislativas y de los vehículos del Congreso.Aunque las directivas del Congreso expresan que se ordenó la suspensión de sus salarios, según el reglamento de las cámaras solo puede descontarse el valor del día de las sesiones plenarias donde se haya votado proyectos.El presidente de la Comisión de Etica del Senado, Luis Elmer Arenas, aduce que la Corte no ha notificado al Congreso del auto de detención y por lo tanto no se les puede separar de los cargos. Consideró que por el receso legislativo, la presidencia del Senado podría convocarlos para estudiar los casos, pero su titular, Dilian Francisca Toro, se encuentra fuera del país.Los senadores involucrados son William Montes, Reginaldo Montes, Alfonso de la Espriella y Juan Manuel López, además del representante a la Cámara José de los Santos Negrete, quien podría ser suspendido por decisión de la directiva, como ya lo realizó en una oportunidad su presidente, Alfredo Cuello.Procurador investiga a representantes de 'Los Gatóbulos'El Procurador General de la Nación abrió investigación preliminar contra los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar Héctor Julio Alfonso López y Fernando Tafur Díaz, involucrados en la parapolítica.Alfonso y Tafur hacen parte del grupo de 'Los Gatóbulos', como se le conoce en regioones de la Costa Atlántica al sector político de la detenida chancera Enilce López, conocida como 'La Gata'.Alfonso, hijo de la chancera, y Tafur, presidente de la comisión de Etica de la Cámara de Representantes, también son investigados desde el punto de vista penal por la Corte Suprema de Justicia, respecto a su vínculos con grupos paramilitares del sur de Bolívar y de Sucre, particularmente por el sector de los Montes de María.El Procurador le pidió este martes a la presidencia de la Cámara que certifique la calidad de representantes que ostentan los mencionados congresistas, que fueron elegidos por el movimiento Apertura Liberal, luego de ser separados del Partido Conservador.La parapolítica también se usa para ensuciar candidatos: FedemunicipiosEl director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, denunció que la parapolítica ha tomado una nueva modalidad dedicada a desprestigiar a candidatos a las elecciones de octubre.Sostuvo que en varios municipios de diferentes departamentos, los candidatos que tienen probabilidades de éxito son vinculados a la parapolítica mediante declaraciones de testigos falsos que han sido comprados de antemano."Ojalá las autoridades judiciales tengan en cuenta esa situación y sopesen muy bien los testimonios, pues la parapolítica se ha convertido en un fenómeno para ensuciar a los aspirantes a las elecciones de octubre", señaló Toro.El director de la Federación de Municipios dijo conocer varios casos pero se abstuvo de precisar detalles, argumentando que se está recopilando la información sobre el tema.