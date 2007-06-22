Desmovilizados "paras" irían a la hacienda Nápoles

La hacienda Nápoles, uno de los bienes más preciados del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, se convertirá en un centro de desarrollo agrícola para los desmovilizados de los Bloques de Autodefensas del Magdalena Medio y otras regiones del país.Participan en este proyecto la Consejería Presidencial para la Reinserción y la Fundación Argos, con el acompañamiento de la gobernación de Antioquia .Además hoy en el departamento de Sucre, se inaugurará un proyecto de cultivo de ají para la exportación.Se trata de tres plantaciones en Sucre, Sur de Bolivar y el Cesar, que generaran mil puestos de trabajo directos, 500 de los cuales serán para desmovilizados de los grupos armados ilegales y otros 500 para cabezas de hogar de las comunidades de desplazados y víctimas de la violencia.Proyecto picanteUn programa considerado como espectacular, por lo picante, y esperado como la redención para el futuro de una población cercana a las cinco mil personas, será el que inaugure este viernes en Sucre, la Consejería Presidencial para la Reinserción.El Alto Comisionado Frank Pearl, dijo que con la Fundación Argos, (patrocinada por la empresa antioqueña Cemento Argos) se dará vida a un proyecto de cultivo de ají para la exportación.Se trata de tres plantaciones en Sucre, Sur de Bolívar y el Cesar, que generarán mil puestos de trabajo directos, 500 de los cuales serán para desmovilizados de los grupos armados ilegales y otros 500 para cabezas de hogar de las comunidades de desplazados y víctimas de la violencia.Según el Comisionado Frank Pearl, el negocio es sumamente rentable, pues el ají se venderá en un contrato de exportación a los Estados Unidos, lo generará una rentabilidad de entre el 12 y el 13 por ciento, en dólares, para los inversionistas.