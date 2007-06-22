Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Desmovilizados "paras" irían a la hacienda Nápoles

La hacienda Nápoles, uno de los bienes más preciados del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, se convertirá en un centro de desarrollo agrícola para los desmovilizados de los Bloques de Autodefensas del Magdalena Medio y otras regiones del país.

Añadir Caracol Radio en Google

La hacienda Nápoles, uno de los bienes más preciados del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, se convertirá en un centro de desarrollo agrícola para los desmovilizados de los Bloques de Autodefensas del Magdalena Medio y otras regiones del país.
Participan en este proyecto la Consejería Presidencial para la Reinserción y la Fundación Argos, con el acompañamiento de la gobernación de Antioquia .
Además hoy en el departamento de Sucre, se inaugurará un proyecto de cultivo de ají para la exportación.
Se trata de tres plantaciones en Sucre, Sur de Bolivar y el Cesar, que generaran mil puestos de trabajo directos, 500 de los cuales serán para desmovilizados de los grupos armados ilegales y otros 500 para cabezas de hogar de las comunidades de desplazados y víctimas de la violencia.
Proyecto picante
Un programa considerado como espectacular, por lo picante, y esperado como la redención para el futuro de una población cercana a las cinco mil personas, será el que inaugure este viernes en Sucre, la Consejería Presidencial para la Reinserción.
El Alto Comisionado Frank Pearl, dijo que con la Fundación Argos, (patrocinada por la empresa antioqueña Cemento Argos) se dará vida a un proyecto de cultivo de ají para la exportación.
Se trata de tres plantaciones en Sucre, Sur de Bolívar y el Cesar, que generarán mil puestos de trabajo directos, 500 de los cuales serán para desmovilizados de los grupos armados ilegales y otros 500 para cabezas de hogar de las comunidades de desplazados y víctimas de la violencia.
Según el Comisionado Frank Pearl, el negocio es sumamente rentable, pues el ají se venderá en un contrato de exportación a los Estados Unidos, lo generará una rentabilidad de entre el 12 y el 13 por ciento, en dólares, para los inversionistas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir