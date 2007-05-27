Ola invernal afecta a 146 municipios del país

La directora nacional de atención y prevención de desastres, Luz Amanda Pulido, informó que las fuertes lluvias que se ha presentado desde el pasado primero de marzo en la mayor parte del territorio nacional han afectado 146 municipios.De igual manera, aseguró la funcionaria que un total de 25 departamentos del país presentan situación complicada en materia de emergencia por las fuertes lluvias.De acuerdo con los pronósticos del Ideam las fuertes lluvias continuarán hasta finales del mes de junio, y se prevé que en la semana que inicia los aguaceros arrecien en la zona Andina y en la región Caribe, donde se toman las medidas de prevención necesarias.Ante esta situación de fuertes lluvias el ministro de ambiente y vivienda, Juan Lozano, le pidió a todos los alcaldes del país mantener activos los comités locales de emergencia.Grave emergencia invernal en la mojana sucreñaMiles de personas han resultado damnificadas por la fuerte creciente que el río Cauca registra en la zona sur del departamento de Sucre. El municipio de Guaranda es el mas afectado, en esa población habitantes de los barrios Brisas del Río, San Joaquín, las nieves y Tamagú, han tenido que ser reubicados y cientos de familias han perdido sus enceres y animales domésticos. Los damnificados se encuentran ubicados en albergues provisionales como iglesias, colegios y viviendas de familiares y ya comenzaron a padecer por la falta de alimentos y medicinas para atender a las primeras personas que han empezado a sufrir de varias epidemias. Varias viviendas de la población han sido arrasadas por la fuerza de las aguas y en el interior de otras ya el agua alcanza niveles hasta de metro y medio. El alcalde de la población Heriberto Arce Benítez solicitó ayudas urgentes de los gobiernos departamental y nacional para atender la emergencia por que los recursos del municipio son insuficientes para atender esta calamidad. En la zona rural de municipios de Guaranda, Majagual y Sucre Sucre mas de cinco mil hectáreas de cultivos de arroz están totalmente inundadas y a punto de perderse.