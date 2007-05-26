Trasladan a Bogotá los nuevos capturados en Sucre por "parapolitica"

A la capital del país fueron trasladados los cuatro alcaldes del departamento de Sucre capturados por la Policía y la Fiscalía sindicados de supuestos nexos con grupos paramilitares. Junto con los alcaldes de los municipios de Colosó, Manuel David Ruiz; San Onofre, Jorge Blanco; de San Antonio de Palmito, Greisy Diaz y Toluviejo Miguel Carrascal, también fueron trasladados el cacique mayor del resguardo indígena de Sucre y Córdoba, José Miguel Clemente y cinco personas más, vinculados al mismo delito. Estas personas fueron capturadas este viernes en los municipios de Sincelejo, Toluviejo, San Onofre, Colosal y San Antonio de Palmito. Los familiares de los alcaldes y un grupo de indígenas llegaron hasta el aeropuerto las Brujas de Colosal para rechazar la captura de los funcionarios.