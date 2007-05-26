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09 jul 2026 Actualizado 10:07

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Trasladan a Bogotá los nuevos capturados en Sucre por "parapolitica"

A la capital del país fueron trasladados los cuatro alcaldes del departamento de Sucre capturados por la Policía y la Fiscalía sindicados de supuestos nexos con grupos paramilitares

Bogotá
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A la capital del país fueron trasladados los cuatro alcaldes del departamento de Sucre capturados por la Policía y la Fiscalía sindicados de supuestos nexos con grupos paramilitares.
Junto con los alcaldes de los municipios de Colosó, Manuel David Ruiz; San Onofre, Jorge Blanco; de San Antonio de Palmito, Greisy Diaz y Toluviejo Miguel Carrascal, también fueron trasladados el cacique mayor del resguardo indígena de Sucre y Córdoba, José Miguel Clemente y cinco personas más, vinculados al mismo delito.
Estas personas fueron capturadas este viernes en los municipios de Sincelejo, Toluviejo, San Onofre, Colosal y San Antonio de Palmito.
Los familiares de los alcaldes y un grupo de indígenas llegaron hasta el aeropuerto las Brujas de Colosal para rechazar la captura de los funcionarios.

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