Capturado un cacique indígena por presuntos nexos con la parapolítica

El cacique Zenú y diez personalidades de Sucre fueron capturadas por el escándalo de la parapolítica. Los aprendidos son cuatro alcaldes, un personero local y su esposa, el cacique Zenú, un empresario del transporte, un candidato a alcaldía y dos particulares. Las capturas fueron realizadas por la policía nacional y una comisión de la unidad nacional de derechos humanos de la fiscalía, como parte de un operativo denominado operación Diamante. Las capturados fueron conducidos a la Sijín de Sincelejo, donde se produjo la reseña antes de diligenciar a su traslado a Bogotá. Los allanamientos se realizaron en el norte de Sucre y la zona de Morrosquillo. Los municipios a los que pertenecen los alcaldes capturados fueron mencionados en versión libre rendida por Salvatore Mancuso. La unidad especial que realizó las capturas llegó a Sincelejo y desde ahí se movilizó hasta los municipios del norte del departamento donde realizó los allanamientos.