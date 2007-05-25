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09 jul 2026 Actualizado 10:26

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Justicia

Capturado un cacique indígena por presuntos nexos con la parapolítica

El cacique Zenú y diez personalidades de Sucre fueron capturadas por el escándalo de la parapolítica. Los aprendidos son cuatro alcaldes, un personero local y su esposa, el cacique Zenú, un empresario del transporte, un candidato a alcaldía y dos particulares

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El cacique Zenú y diez personalidades de Sucre fueron capturadas por el escándalo de la parapolítica. Los aprendidos son cuatro alcaldes, un personero local y su esposa, el cacique Zenú, un empresario del transporte, un candidato a alcaldía y dos particulares.
Las capturas fueron realizadas por la policía nacional y una comisión de la unidad nacional de derechos humanos de la fiscalía, como parte de un operativo denominado operación Diamante.
Las capturados fueron conducidos a la Sijín de Sincelejo, donde se produjo la reseña antes de diligenciar a su traslado a Bogotá.
Los allanamientos se realizaron en el norte de Sucre y la zona de Morrosquillo. Los municipios a los que pertenecen los alcaldes capturados fueron mencionados en versión libre rendida por Salvatore Mancuso. La unidad especial que realizó las capturas llegó a Sincelejo y desde ahí se movilizó hasta los municipios del norte del departamento donde realizó los allanamientos.

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