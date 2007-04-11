El escándalo de la 'parapolítica' llega a Antioquia

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra los congresistas del departamento de Antioquia, Óscar Suárez Mira y Mauricio Parody Díaz, dentro del proceso que se adelanta por los presuntos vínculos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares.La Sala Penal del alto tribunal, tomó la decisión de iniciar las indagaciones contra los dos parlamentarios, tras conocer varios documentos y testimonios que los involucrarían con grupos de autodefensas.Óscar Suárez Mira es senador de Alas Equipo Colombia, y Mauricio Parody Díaz es representante a la Cámara del Partido Liberal.Por ahora la Corte Suprema de Justicia no ha decidido si llama a rendir versión libre a los dos parlamentarios, porque las indagaciones hasta ahora están comenzando.De otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a rendir testimonio a los ex presidentes Andrés Pastrana y César Gaviria, dentro de la investigación que se adelanta contra el senador Juan Manuel López Cabrales, por haber suscrito el polémico Acuerdo de Ralito. También rendirán declaración juramentada en el mismo caso, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, el presidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, y el ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo.Recopilarán nuevos testimoniosLa defensa del senador Juan Manuel López Cabrales también solicitó escuchar el testimonio del ex canciller Guillermo Fernández de Soto, del ex Fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, del senador Luis Fernando Velasco y la ampliación del testimonio del ex candidato presidencial Horacio Serpa.Los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, también tendrán que ampliar su declaración juramentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema, en la investigación que se sigue contra Juan Manuel López Cabrales.En el caso del senador de Sucre Álvaro García Romero, quien está detenido en la cárcel La Picota, por sus presuntos nexos con las autodefensas, tendrán que rendir declaración juramentada los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba.Perfiles de los congresistas antioqueños investigados por la CorteLa Corte Suprema de Justicia inició investigación preliminar contra los congresistas antioqueños Oscar de Jesús Suárez Mira, del movimiento Alas Equipo Colombia que dirige el aspirante a la gobernación de Antioquia Luis Alfredo Ramos, y el representante Mauricio Parodi, del Partido Liberal.El senador Suárez Mira es de los congresistas "invisibles" o nada notorios en su actividad legislativa. En 2002 fue elegido a la Cámara de Representantes por Antioquia, con 31 mil votos, avalado por el movimiento Fuerza Progresista. En dicha corporación legislativa fungió en la comisión de asuntos internacionales y no se destacó en nada, pues es prácticamente un desconocido.Pero en 2006 se lanzó al Senado con el movimiento Alas Equipo Colombia, donde dobló la votación que obtuvo 4 años atrás: más de 71 mil votos, de los cuales 65 mil fueron depositados en Antioquia. Su segunda votación fue en Valle con escasos mil sufragios.Suárez fue el segundo más votado en Alas, superado solo por el hoy detenido senador Alvaro Araujo. Pero en el departamento de Antioquia fue el que más votos obtuvo entre todos los candidatos al Senado.El representante Mauricio Parodi es un primíparo en el Congreso, a donde llegó a nombre del Partido Liberal con un poco más de 22 mil votos y logrando la cuarta de las cinco curules que obtuvo su colectividad en Antioquia.EWn sus primeros meses de vida legislativa ha tenido una actuación destacada en la comisión de asuntos laborales, interviniendo en proyectos como la reforma a la ley 100 y como ponente del recién aprobado proyecto para homologar a los directores deportivos.Parodi ha sido conocido en su departamento como dirigente del deporte, especialmente el fútbol.